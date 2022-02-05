Balık Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay etkileri devam ediyor. Sizin ve ailenizin sağlığıyla ilgilenmeniz ve buna bağlı sorumluluklarınız artabilir, tedavi ve kontroller gündeme gelebilir.

Tansiyon, beslenme, sindirim sisteminize bu dönem dikkat edin. Kariyer hayatınızda görev değişimleri, yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Yoğun olacak ve sağlam planlar yaparak hedeflerinize ulaşacaksınız. Yalnız olanlar için yeni tanışmalar ve aşklar meydana gelebilir. Evliyseniz eşinizin işi ve parasal konularında gelişmeler meydana gelebilir.