Balık Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022
9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Jüpiter kısa bir süre burcunuzdan ayrılarak Koç burcunda seyahat ederek maddi konuları öne çıkartacak. Para konularında şanslar, kariyerde bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Görev biçiminiz, mevkiiniz yükselebilir, yeni teklifler alabilirsiniz. Bütçe planlamanıza dikkat etmeli, borçlardan uzak kalmalısınız. Para biriktirmek, kaynakları arttırmak, yeni iş girişimleri söz konusu olabilir. Kazançlarla birlikte harcamalar artabilir. Hedefleriniz için girişimci ve atak olun.