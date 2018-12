Balık burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Balık burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 2. evinizde ilerleyecek olan Mars sizi para, finans, bütçe ile ilgili konularda adeta ateş topuna çevirecek. Agresyon, sinir, mücadele, motivasyon ve hayatınızda da zafer kazanacağınız alan daha çok para ile ilgili konular olabileceğine işaret etmekte. Cebinizde adeta delik varmışcasına paranız çekilecek, çılgınlar gibi para harcayacaksınız. Ama işin iyi tarafından bakın, kazanabileceksiniz ki harcayacaksınız! Çünkü mart güçlü olduğu yerde ve kazançlarını arttırabileceğiniz koşullarla da karşılaştıracak sizleri. Sadece para kazanmak için daha motive olmalı, balıklığı, kararsızlığı bir kenara bırakmalı ve bir kumandan gibi projelerinizin, işlerinizin başına geçmelisiniz.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlar ve sosyal çevre ile olan iletişim trafiğiniz artıyor. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebilirsiniz. Küsleri barıştırabilir, çevrenizdeki kişileri siz bir araya getirecek organizasyonlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile beraber keyifli birkaç günlük mini bir tatil kaçamağı da yapabilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 10. evinizi ziyaret edecek olan Venüs, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayacak ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Kısacası iş hayatında başarıyı yakalamak daha kolay olacak.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular bilinçaltı, rüyalar, psikoloji..vb konular olacaktır. Bu bir aylık süreç biraz daha ikinci planda kalabileceğiniz, kendinizi ortaya koymakta biraz zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak size çok daha uygun gelecektir. Uyku düzeninizde sorunlar oluşabilir. Bu bir aylık süreçte daha çok gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Bu dönem biraz içe dönme, kendinizi sorgulama dönemi gibi değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç bu, özellikle de ruh sağlığınıza. Çevrenizde dönen bir takım gizli kapaklı konular, dedikodular, oyunlar oluşabilir. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu tutulma ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu tutulma zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji..vb konular olacaktır. Bu bir aylık süreç biraz daha ikinci planda kalabileceğiniz, kendinizi ortaya koymakta biraz zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak size çok daha uygun gelecektir. Uyku düzeninizde sorunlar oluşabilir. Bu süreçte daha çok gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar arkadaşlarınızdan güzel destekler görmeye başlayabilecek, daha çok sosyalleşebileceksiniz. Bu dönem parti, konser…vb kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim, çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Yeni tanışacağınız kimseler sizlere çokça fayda sağlayabilecektir. Bu süreçte aranan isim olabileceksiniz. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte bazı kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için hazırlıklar yapabilirsiniz, mesela sigara. Bunun yanı sıra gizlilik içinde hareket edebilir, yaptıklarınızı ve planlarınızı etrafınızdakilerle paylaşmayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle ateşli hastalıklar, salgın hastalıklara karşı. Yeni girişimler ve başlangıçlar yapmanın biraz zor olacağı bu süreci hayatınızda bitirmeniz gereken konuların bitimi veya kapanışı için çalışabilirsiniz.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi daha işlek bir hale getirebilecek bu. Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme-anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak içinde çok uygun bir süreçte olacaksınız. Bu dönem kendinizi daha çok ifade etmek isteyecek, fikirleriniz çok daha dikkat çekici olacaktır. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars etkisi yüzünden bu süreçte erkek figürlerle iletişim veya fikir alışverişlerinde zorlanmalar söz konusu olabilir, kadınlarla daha iyi anlaşabileceksiniz. Bir de Mars etkisinden dolayı trafikte lütfen dikkat edin, arabanızın orasını burasını çarpmayın, kimse ile dalaşmayın, tartışmayın.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu Dolunay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir; gizli pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz. Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüks edebilir.

5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Merkür, bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular..vs Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz, yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz 2 gün sonra %50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Haziran ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var. 6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Jenerasyon gezegenlerinin etkilerini daha çok dünya üzerinde gözlemleyebiliriz, bireysel haritalarımızda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise Uranüs'ün etkilerini çok daha gözle görülür bir şekilde hissedebilirsiniz. 3. evinizden geçecek olan Uranüs 2026 yılına kadar etkisini bu evde gösterecektir. Sıra dışı, farklı fikirleriniz ile dikkatleri üzerinize çekebilecek, farklı, marjinal, bilimsel konularda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde sürpriz, öngörülmesi zor bir takım gelişmeler yaşanabilir. Spontane gelişen seyahatleriniz artabilir. Bol bol seyahat edebileceksiniz. Önümüzde ki aylarda Uranüs ve etkilerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim sizlere.

6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Balıklar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular, finansal konular ve bunların yönetimi, idaresi üzerine olacaktır. Sürpriz beklenmedik kazançlar bekleyebilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı da denetim altına almanız önemli olacaktır. Bu bir aylık süreçte finans konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz, estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme..vb gibi. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz bu süreçte. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyelerde alabilirsiniz.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars eve, yerleşime, aile içi ilişkilerle ilgili biraz stres, mücadele, kararsızlık, efor sarf etmeniz gereken koşulları getirecektir. Taşınacaksınızdır veya ev alacaksınızdır, ama hangi ev olduğu konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Evinizde tadilat gerektiren durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir, fakat diğer taraftan yetiştirmeniz gereken işlerle de ilgilenmeniz gerekir, aile içinde agresyon yükselebilir, fikir birliğine varılmakta zorlanabilir. İşte Mars bu tatta olaylarla uğraşmanız için yorabilir biraz sizleri!

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Terfi, daha iyi imkanları olan iş görüşmeleri arayışları, para ile ilgili sürpriz bir gelişme, beklenmedik fırsatlar meydana gelebilir. Daha fazla para kazanmanız için gezegenler yoğun bir şekilde çalışmakta! Bunun yanı sıra bu hafta aynı şekilde ihtiyaçlarınız ve harcamalarınızda artabilir, ekstralar yaşamınızda daha çok belirebilir, bütçenizi yinede denetim altında tutmanızda yarar var. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Nasıl daha iyi para kazanabilirim gibi sorularına yanıt arayabilecekken, para ile ilgili konularda araştırmalar yapabilir, birikimlerinizi daha etkin bir şekilde nasıl kullanacağınız konularda fikirler, tavsiyeler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinize yeni elektronik ve iletişim aletleri alabilirsiniz. Yalnız finansal konularla ilgili aceleci ve sabırsız yapınız sizi hatalı adımlar atmaya sevk edebilir, bu yüzden fevri kararlar almadan önce sakince bir düşünmenizi önerebilirim. Maddi konularda zihniniz oldukça çözüm odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Bu Dolunay süreci, ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz fırsatlar ve haberlerle karşılaşabilecek, paranızı daha çok giyim, kuşam, kozmetik ürünlerine harcayabileceksiniz. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Aslında paranızı belki de kendinizi daha değerli hissetmek için harcayabilir, kendinize ödüller verebilirsiniz bu süreçte. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, eğitim konuları, araştırma gerektiren işler, yakın akrabalarınız olacak. Bu bir aylık periyotta yurt içi çeşitli yolculuklara çıkabilirsiniz bunun yanı sıra kardeşlerinizin iş yaşamı ile ilgili sizi sevindirecek konular gündeme gelebilir. Yeni konulara merak salabilirsiniz, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 11. evinizden geçen Satürn sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için bir çok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor, telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz, yine bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internetle/bilgisayarla ilgili bazı işlere girişebilirsiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevre ile ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilir, size keyif katacak türlü seyahatlere çıkabilirsiniz. Merkür sayesinde ise, iletişim trafiğiniz gözle görülür bir şekilde artıyor, bilgi alış*verişleri önem kazanmaya başlıyor. Size kazanç sağlayabilecek bir takım seyahatler gündeme gelebilir. Yeni bir eğitime, kursa başlayabilirsiniz. Yeni konular öğrenebilir, araştırmalar yapabilirsiniz

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Türlü keyifli amaçlı seyahatlere çıkabilir, kendinize tatil kaçamakları ayarlayabilirsiniz. Yakın çevrenizden, komşularınızdan, kardeşlerinizden güzel destekler ve haberler alabilecek özellikle kardeşlerinizin yaşamı ile ilgili güzle gelişmelere tanıklık edebileceksiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir, size keyif veren, yüzünüzü gülümseten yazılara hayatınızda daha çok yer verebilirsiniz. İletişim, tanıtım, organizasyon, reklamla ilgili her türlü konudan fayda sağlayacak girişimleriniz başarı ile sonuçlanabilecektir. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. 5. evinizde hareket edecek olan Mars aşk, cinsellik, çocuklar, hobiler gibi konularda daha fazla efor, mücadele, stres gibi koşullar yaratabilir. Cinsel anlamda libidonuz bir hayli yükselebilir, özel hayatınızda flört ettiğiniz kişi veya kişilerle stres yaratıcı durumlar ortaya çıkabilir. Çocuk sahibi olanlar, onlarla ilişkilerde agresyon artabilir, çocuklarınız daha özgürce ve sınırları aşmak istercesine hareket etme isteyebilirler. Spora yönelebilirsiniz. Bu dönem sevginizi gösterirken daha sert ve kuralcı olabilirsiniz. Riskli aktivitelerden uzak durmakta yarar var. Bu dönem bol bol flört etmek isteyebilir, yeni insanlarla bol bol tanışabilirsiniz. Fakat bu dönem başlayan ilişkiler daha cinsel temelli olabilir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Dolunay’ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat!

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zama n stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte özel yaşamınızda özellikle iletişim kanalarınızı daha aktif hale getirmeye başlayacak. Yalnız aşk hayatınızla ilgili kafa karışıklığına hazır olun özellikle yalnız olanlar! Yaratıcı çalışmalar içinde olanlar bu süreçte ilham melekleri zihninizde dolaşabilirler.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizi güzelleştirebilir, yeni eşyalar alabilir, evinizde misafirler sık sık ağırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra taşınmak, yer değiştirmek, kiralama yapmak için de ideal zamanlar olacaktır. Tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizde, ailenizde olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Aile içinde barış ve huzur havası esmeye başlayacak. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer ki terfi gibi bir beklentiniz varsa bu konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer ki iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular olacaktır. Eğer yalnız iseniz, aşk kapınızı her an çalabilir hem de sürpriz bir şekilde. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu bir aylık süreçte olumlu koşullarla karşılaşabilirler, sanat dahil her türlü yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars 6. evinizde ilerlerken, birlikte çalıştığınız kişilerle daha heyecanlı, hareketli, enerjisi ve temposu yüksek bir sürece girersiniz. Çalışmaktan çok fazla kendinize zaman ayıramayabilirsiniz. İş temponuz yükseliyor. Yalnız bazılarınız sağlıkla ilgili konularla uğraşmaları gerekebilir, bazılarınız bu yedi haftalık süreç içinde ameliyatlar olabilirsiniz. Mars sizi aşırı yoracağından, beslenmenize dikkat etmenizde özellikle yarar vardır. Bünyeniz zayıf düşebilir.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar eros aşk oklarını sizler için kullanıyor olacak. Aşk konusunda sizler için yılın en şanslı dönemi başladı. Yine yaratıcılık gerektiren konularda oldukça aktif olacak, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz konularla ilgilenebileceksiniz. Medya, televizyon, sahne gibi konularda kendinizi rahatça gösterebileceksiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu tarihe kadar türlü girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar onların hayatına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler.

8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, cv'nizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajik komik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. 23 Temmuzda Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sağlıkla ilgili konularda check uptan geçebilir, doktor kontrolünden geçebilirsiniz evet sağlığınıza dikkat! Bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişileri rahatlıkla organize edebileceksiniz, ve daha sağlıklı ve verili bir çalışma içine girebileceksiniz. İş arayanlar, bu bir ay bir sürü türlü iş görüşmelerine gidebilirsiniz ama bu işler teknolojinin yoğun kullanıldığı ve özgürce hareket edeceğiniz, hatta bol bol seyahat edeceğiniz bir iş olabilir.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak, kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip. Size keyif ve mutluluk verecek bir seyahate çıkabilir, yakın çevrenizden sürpriz güzel haberler alabilirsiniz. Finansal anlamda kazanç sağlayacak proje teklifleri gelebilir, free lance işler alabilirsiniz. Sağlık konusunda öncelikle kendinize çeki düzen verebilirsiniz, diyete başlayabilir bunun için profesyonel anlamda bir destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra günlük yaşantınızı daha doğrusu yaşam kalitenizi yükseltecek araştırmalar yapabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer ki evcil bir hayvan istiyorsanız bu Yeni Ay size bunun da getirebilir. Eğer ki kendi işinizi patronu iseniz, bu Yeni Ay zamanı yeni bir asistan alabilir, yardımcı tutabilirsiniz kendinize. Ve işlerinizi büyütmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak, kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile de içe dönme olabilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, ruhsal konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Rüyalarınız bu Dolunay zamanı ön planda olacak, elde olmayan bir şartlar ve koşullar oluşabilir, platonik duygular çok ön plana çıkabilir. Bu hafta kendinizi çok motive ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Bir takım kötü haberler üst üste gelebilir, sağlıkla ilgili özellikle kan değerleriniz, baldırlarınız, bacaklarınızla ilgili sorunlar oluşabilir. Biraz gözlerden uzak kalmayı tercih edebilir, tek başınıza bir yerlere kaçabilirsiniz kafanızı dinlemek, kendinizi toparlamak adına

18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda mücadele dönemi başlıyor. Enerjinizi kanalize edeceğiniz alanlar bunlar olacak. Bu konularda daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Yalnız olanlar ise, oldukça tutkulu v cinselliğin ön planda olduğu ilişkiler içine çekilebilirsiniz. Hayatınıza hareket ve renk geliyor, şimdiden hazırlanın. Evli olanlar veya birlikteliği olanlar partneriniz veya ortağınız bu süreçte daha hassas olabilir, dokunsan patlayacak moda, bu yüzden onlarla ilişkilerde kullandığınız sözlere ve davranışlara dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak, bazılarınız söz, nişan, evlilik için adımlar atabilirsiniz. Yalnız olanlar, ciddi ilişkilere adım atabilirler, bazılarınız ise önemli iş anlaşmaları ve ortaklıklara adım atabilirler. Ortağınızı veya partnerinizi çok daha kolay yönetebilecek ve yönlendirebileceksiniz.

29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Merkür ikili ilişkilerden yana sizleri oldukça iletişim odaklı bir hale getirecektir. İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Bu süreç karşınızda ki kişiyi daha fazla düşünmenize, ve ona mantıklı önermeler sunarak destek olmanızı sağlayabilir. Ticari ilişkiler geliştirmek, ortaklık kurmak, mevcut ilişki ve ortaklıklarınızda aksayan noktaları tespit ederek akılcı çözümler üretmek içinde bu dönem ilaç gibi gelecektir. Eğer hukuksal bir konunuz varsa, sizi temsil etmesine ihtiyaç duyduğunuz bir avukat arayışınız varsa bu dönem gayet akıllı, zeki, analitik bir zihne sahip bir avukat ile de yolunuz kesişebilir.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu Yeni Ay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte başkalarının finansal kaynaklarından rahatlıkla yararlanabilecek, ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlarınızı arttırabilecek, miras, nafaka, prim gibi konularda şans sizden yana olacaktır. Yalnız sağlıkla ilgili harcamalarınız bu süreçte artabilir. Özelliklere yumurtalıklar, üreme organları, pankreas karaciğer insülin gibi noktalarda sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. Venüs sayesinde ilişkilerde krizleri diplomasi ve orta yolu bularak çözmeye çalışacaksınız. Bu dönem ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu bir aşk gelebilir ya da daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Eğer ki sponsorluk, burs gibi arayışınız varsa bu süreçte de bu konularda da önümüzdeki 20 günlük dönemde kazançlı ve faydalı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilecektir. Özellikle Merkür sayesinde 3 Ekim’e kadar bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Krediler için araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir, kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Yalnız elbette 8. ev krizleri ilişkilendiren bir alan olduğundan, iletişim krizlerini yönetmeniz gerekebilir bol bol. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Balık’lar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslarla ilgili olacaktır. Özellikle bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Bu yeni ay süreci, ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir, araştırabilirsiniz. Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarını yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir, bazılarınız ise vize, pasaport işlemleri ile ilgilenebilirsiniz.

4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bütçe, para, başkalarına ait finansal kaynaklar, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda yaşamınızda daha hızlı gelişmeler söz konusu olacak, yalnız siz yinede bütçenizi doğru ve etkin bir şekilde kontrol altında tutmaya özen gösterin, mars kazandırır ama akabinde deli gibi harcatır da adama. Kuvvetle muhtemel bu dönem kredi, borç arayışları içine gireceksinizdir ama abartmamaya özen gösterin, finansal kaynaklar stres haline dönüşebilir zira. Bir de bu dönem ortaklaşa işlerden edilen gelirleriniz varsa veya miras, nafaka gibi konularınız varsa hakkınızın yenmediğine emin olun derim. 8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çokta rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir, tatil planları yapabilir, yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz, önemli görüşmeler gündeme gelebilir, fakat kolay kolay güvenemeyebilir, karşınızdaki kişileri fazlası ile sorgulayabilirsiniz. Bazılarını ise hayatın soyut, mistik, felsefi yönleri ile daha yakından ilgilenmeye başlayabilir.

13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, yurt dışı, eğitim, yayıncılık, tanıtım, reklam, hukuksal konular üzerine olacaktır. Bazılarınız pasaportlarınızı hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler, bazılarınız ise mesleki anlamda yeni bir eğitim sürecine giriş yapabilir. Bu dönem mevki, statü sahibi önemli kişilerden harika destekler alabileceksiniz. Hukuksal konular bir sonuca bağlanabilecektir.

28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Yeni Ay’ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 10. evinizi ziyaret edecek olan Venüs, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayacak ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Kısacası iş hayatında başarıyı yakalamak daha kolay olacak.

12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız .Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir. Dolunay haftasında yeni bir eve geçmek, yeni ev kiralamak, araba almak, veya satış işlerini halletmek içinde gayet uygun bir hafta olacaktır. Ani bir kararlar yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ya evinizin stiliniz-tarzını-rengini-mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı ne ise bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılar, akademik eğitim, yurt dışı yolculukları, ithalat ve ihracatla ilgili konular, din, felsefe ile ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konulardaki girişimlerinizden kazançlı çıkabilecek, önünüze gelen her türlü engeli rahatlıkla aşabilecek güçte olacaksınız. Bu dönem yurt dışına çıkmak için planlar yapabilir, turları inceleyebilir, kendinize bu alanlarda yeni hedefler koyabilirsiniz. Veya diyelim ki, tez yazıyorsunuz ya da eğitimle ilgili bir hedefiniz var ama kalkıp da yapmak zor geliyor size normalde! İşte bu dönem artık o atıl enerjiyi üzerinizden atıp rahatlıkla bu konularda harekete geçebileceksiniz. Finansal açıdan da son 1,5 aydır yaşadığınız krizli dönemde artık sona eriyor sizler için.

22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar arkadaşlarınızdan güzel destekler görmeye başlayabilecek, daha çok sosyalleşebileceksiniz. Bu dönem parti, konser…vb kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim, çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Yeni tanışacağınız kimseler sizlere çokça fayda sağlayabilecektir. Bu süreçte aranan isim olabileceksiniz.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşiyor. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer ki terfi gibi bir beklentiniz varsa bu konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer ki iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Eğer ki iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa yine bu Yeni Ay zamanını kullanabilirsiniz, kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişim ve başlangıç hızlı bir şekilde yayılacak ve ilerlemenize yardımcı olacaktır.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de girebilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici!

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir gizli pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz. Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüks edebilir.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz.