Balık burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Balık burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler ve hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar, onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Tutulmaya Merkür ve Satürn karşı durmakta. Bu dönem dostlarınız ve arkadaşlarınızla ilgili bazı uygulanabilir ama katı ve sert kararlar alabilirsiniz. Dostlarınızı daha fazla kritik edebilirsiniz. Sosyal hayatınıza çeki düzen verebilirsiniz bu tutulma ile.

14 Ocak’ta aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs burcunuza giriş yapacak ve 8 Şubat’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Güzelleşmek için estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme gibi fiziksel bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel bir sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz bu süreçte. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Bu dönem kendinize daha çok değer verecek ve kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyelerde alabilirsiniz.

3 Şubat’ta ise iletişimi sembolize eden Merkür burcunuza giriş yapacak ve ileri hareketi-geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Bu tarih aralığında sadece 15 Şubat – 11 Mart arasında Merkür Retro, yani geri harekette olacak. Bu dönem imzalar atmak, yeni elektronik aletler almak için uygun bir dönem değildir. Bu tarih aralığında datalarınıza, resimlerinize dikkat edin, kaybolmasınlar. İletişim sorunları baş gösterebilir.

19 Şubat’ta Güneş burcunuza geçiş yapacak ve bir ay burcunuzda seyahat edecek. Bu seyahat zihninizi daha işlek bir hale getirebilecek. Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme ve anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak için de çok uygun bir süreçte olacaksınız. Bu dönem kendinizi daha çok ifade etmek isteyecek, fikirleriniz çok daha dikkat çekici olacaktır.

23 Şubat’ta burcunuzun 4. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Merkür de destek olacak. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni ilgi alanları keşfetmek de olasıdır bu Yeni Ay içinde.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 11. evinizden geçen Satürn, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi bir zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için birçok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu geri hareket ev, yuva, aile, gayrimenkul ile ilgili konulara ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem kafanız çok karışabilir ve sürekli fikir değiştirebilirsiniz. Aile içinde iletişim karmaşaları olabilir. Evinizi dekore etmek için kolları sıvarsınız ama sonuçtan memnun olmayabilir veya işi yapacak olan ustalarla ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir bu dönemde.

13 Mayıs’ta ise Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan gerekli desteği yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla iş yapmak, ticari ilişkiler kurmak için çok verimli bir dönem olmayabilir. Dostlarınızla para alışverişleri konusunda dikkatli olmakta fayda var. İş hayatından kazandığınız gelirleriniz daha doğrusu ödül, prim gibi ek kazançlarınızda azalmalar söz konusu olabilir.

13 Mayıs’ta hareketi ve mücadeleyi gösteren Mars, burcunuza geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak, tam anlamıyla koşturma, mücadele dönemi. Girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınıza ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibenizi de aynı oranda arttıracak. Aynı şekilde bu dönem kızgın ve agresif, ayrıca daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Spora başlamanızı tavsiye ederim. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin, harekete geçeceğiniz konuların altları dolu olsun.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. İş ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde yer almaya başlayacak. İş konusunda genişlemek, büyümek isteyebilir veya yeni işlere başvurmak isteyebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de motivasyonunuz güçlü olabilir bu dönem. Fakat burcunuzda ilerleyen Mars, sizi adeta bir ateş topuna çevirebilir. İş ve kariyer ile ilgili konularda sakin ve sabırlı kalmak çok kolay olmayabilir. Oldukça aceleci davranabilirsiniz. Yalnız yanılgılara düşmek, yanlış ve olmayacak şeylere tepki vermek de olası. Bedeninize dikkat edin, bu dönem kazalara, yaralanmalara açık olabilirsiniz.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar da aşk için kapıları aralayabilirler. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. 11. evinizde meydana gelecek olan tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme işine girebilirsiniz. Uranüs desteği ile zihinsel olarak oldukça yaratıcı olacağınız, yeni ve ilginç fikirlerle dolup taşacağınız bir dönem olacak. Dostlarınızla ilginç projeler içinde yer almak isteyebilirsiniz. Bu dönem keyifli seyahatler olabileceği gibi, bir şeyler yazmaya başlayabilir, internet üzerinden işler ve projelerle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Bu tutulma ile hayata bakış açınızı değiştirecek bir eğitim ya da seminere de katılabilirsiniz.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar bu geri hareket devam edecek. Mars haritanızın 2. evinde geri gidecek. 2. ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar ve para ile ilişkilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pekte ideal bir süreç olmayacaktır.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Yuva ve aile evinizde meydana gelecek olan bu tutulma ile, evinizi değiştirmek, tadilat işlerine girmek, ev almak-satmak, kiralamak için uygun bir dönemde olacaksınız. Bu dönem evinizde yurt dışından veya şehir dışından arkadaşlarınızı misafir edebilirsiniz. Aile içinde bazı önemli konuların konuşulduğu ama kararların da aynı şekilde sürekli değişebileceği bir dönem olabilir sizler için.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. İş ve kariyer ile ilgili konularda oldukça hareketli bir dönem olacak. Fikirlerinizle, sözlerinizle çok dikkat çekici olacaksınız. Kariyerinize katkı sağlayacak bir eğitime başlayabilirsiniz isterseniz. İş değiştirmek, terfi almak ya da en azından bunu talep edebilirsiniz. Kendi işinizi büyütmek, reklam çalışmaları yapmak için de kolları sıvayabilirsiniz.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn, 12. evinizde 3 sene kadar seyahat edecek. Satürn'ün bu transitinin ana teması yalnızlıktır. Siz bunu isteyin veya istemeyin! Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissedersiniz, bazen siz bile kendinize yetemeyebilir ve bu yalnızlık hissinden kurtulamayabilirsiniz. Bu transit aslında ruhsal anlamda olgunlaşma sürecidir. Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bu transit zamanı kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz, bunun yanı sıra sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir ve bünyeniz daha hassas olabilir.

Ben bu Satürn transitini yaşadım 7,5 sene önce. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak sizlere anlatayım. Ne kadar gizli derinde gömülü kalmış hastalık varsa hepsi hortladı, hepsiyle uğraştım evelallah! Sonra süper yalnızdım işin garip tarafı yalnızlığı ben seçmedim, kendiliğinden oldu her şey. Ruhsal olarak kendimi deli gibi eğitmeye çalıştım, hep ruhsal konularla önüme geldi bir bir, gözümden kaçırdığım ne varsa hepsini yakaladım. İt gibi çalıştım ama çalışmalarım desteklenmedi, verilen sözler tutulmadı, tırnaklarımla kazıya kazıya bir şeyler yapmaya çalıştım. Benim kontrolümün dışına büyük kayıplar yaşadım, ölümler de oldu. İnsanlara güvenimi kaybettim, ruhsal olarak çöktüğüm anlar oldu, panik atak geliştirdim. Falan fıstık bu gibi olaylarla uğraştım durdum, uyku düzeni diye bir şey zaten kalmadı, yarasaya döndüm. Benim 12. evimden geçerken deneyimlediklerim bunlardı. İçimi boşaltmak size kısmetmiş, ben sıramı savdım şimdi sizlerde, haydi kolay gelsin bakalım. Dünya öyle laylay kakara kikiri bir yer olmadığını anladım siz de anlarsınız. Bu dönem kendi kendinize yetmeyi öğreneceğiniz bir dönem. İş kurmak için de harikadır bu ara bilginiz olsun. Hayatı daha fazla sorgulayacağınız, asıl olmak istediğiniz insana dönüşmeye bu zaman diliminde başlayacaksınız.

Sene boyunca Jüpiter 11. evinizde seyahat edecek. Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, kulüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter; neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsanız, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter, sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişilerle bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Ökült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak, bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler olacak. Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlar: 14 Ocak – 8 Şubat arası, 6 Eylül – 3 Ekim arası, 22 Kasım ile 16 Aralık arası.