Başak – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay etkisi ile arkanızdan dönen türlü dolaplar, dedikodular hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tam da kimin dost kimin düşman olduğunu anlamanızı sağlayacak. Hayatınızla ilgili bir takım gelişmeler üzerinde söz sahibi olmanız zor olabilir, koşulları ve şartları idare etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu Yeni Ay döneminde yurt dışı, seyahatler, yabancılarla ilgili konularda da bir takım gelişmeler yaşayabilir, sonradan değerlendirebileceğiniz fırsatlar elde edebilirsiniz. Evinizde, yuvanızda, ailenizi ilgilendiren konularda olası problemler bu Yeni Ay sayesinde çözüme kavuşacak. Bu Yeni Ay döneminde ruhunuza çok iyi gelecek tedavi ve şifa yöntemlerine başvurabilirsiniz. Psikolojik anlamda zorlandığınız ne konu varsa bu Yeni Ay akabinde tedavisini de getirecektir size. Sürpriz bir kazanç durumunda söz konusu olabilir. Ya da bir takım bağımlılıklarınızı bırakmak için de destekleyici olabilecektir.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Sağlık evinizde meydana gelecek olan Dolunay, enerjinizi birden düşürüp, dinlenme ihtiyacınızı arttırabilir, uykuya her zamankinden çok ihtiyacınız olabilir. Bir diğer olası etkisi ise size keyif ve mutluluk vereceğini düşündüğünüz bir proje bir iş teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. Fakat siz yine de dikkatli adımlar atın, olası gelen teklifin ardında yatanları iyice araştırın. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Mükemmel işler çıkarmak için daha fazla efor sarf edebileceksiniz, tam olarak yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz için rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. Cinsel anlamda da libidonuzun yükseleceği bu dönem, hayat karşı daha motive, hırslı ve mücadeleci olabileceksiniz. Çabalarınızın tüm karşılığını alabileceksiniz. Yalnız kazalara, çarpmalara, yaralanmalara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Sinir sisteminiz hassas olacağından, bu dönem bol bol çevrenizdeki insanları tepeleyebilirsiniz.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Daha içinize kapanabilir, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler, ilişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler. Sağlığınıza yine ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir bu özellikle bel bölgesi, bağırsaklar, mide bu dönemde hassas olabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Fakat arkanızdan dönen bir takım oyunlar, dedikodular canınızı sıkabilir. Biliyorum içiniz karardı biraz ama keşke elimde olsa da, şu Venüs'ün yerini hemen değiştirebilsem. Ama senaryo aslında bu kadar kötü değil, mesela bilinçaltı, psikoloji gibi konularda araştırmalar yapabilir, okuyabilirsiniz. Rüyalarınız çok fazla ön plana çıkacaktır.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığını, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu Yeni Ay. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Yeni Ay hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır.