Başak – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Ev alım satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız kendi evine çıkmak için adımlar atabilir, bazılarınız ise ev arkadaşı alabilirsiniz evinize. Ama her halükarda yerleşime ait konularda genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bu hafta imza atmak, ortaklık başlatmak için çok uygun bir hafta olmayabilir, genel anlamda yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratabilir, dikkatli olmakta yarar var. Ev içinde su tesisatı ile ilgili minik sorunlarda oluşabilir.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak, bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz.