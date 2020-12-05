Başak – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Ev, yuva, gayrimenkul ve aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, kiralamak, ev almak-satmak için koşullar uygun. Evinize yeni elektronik aletlerde almak isteyebilirsiniz. Yalnız ve ve iş arasında ki dengeyi dikkatli kurmalısınız. İş ve kariyerinizle ilişkin konularda kafanız biraz karışabilir, ne yöne gideceğinizi veya ne yapmak istediğinizi tam olarak kestiremeyebilirsiniz. İş ile ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Bu dönem para arayışlarınız olur ise, kredi –borç gibi bu konularda hızlı ve etkin çözümler bulabileceksiniz. Parasal konularda çözüm odaklı olabilecek ve hızlı sonuçlar alabileceksiniz.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 6. evinizde hareket edecek olan Satürn öncelikle iş ve çalışma ortamınızı düzenlemek, iş hayatında yaşayacağınız bir takım olaylarla birlikte büyümenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyimi hayatınıza katacaktır. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda büyük değişimler, dönüşümler bekliyor sizleri.

Belki de ani bir kararla sektör değiştirecek farklı bir kulvarda yol almaya başlayabileceksiniz. Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla artık özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bu transit sürecinde kronik bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir, sağlığın değerini çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir takım minik dersler yaşayabilirsiniz. Bu dönem it gibi çalışıp bir türlü kendinizi gösteremeyeceğiniz ve içten içe sürekli hırslar yapıp bileneceğiniz bir dönem. Herkesten 2 kat fazla çalışır, en iyi ürünleri ortaya çıkartır ama bir türlü o burnu büyük çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize yaranamazsınız. Hakkınızın yendiğinden şikayet eder durursunuz.

Özellikle dizlerinize, dişlerinize, saçlarınıza, şekerinize dikkat edin bu dönemde. Satürn hastalıkları kalıcıdır çünkü. Eğer iş veren pozisyonundaysanız işiniz daha fena, çalıştığınız kişilere iş yaptırmak daha zor olacaktır, hırlısı, hırsızı uğraşıp durabilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili türlü dertler, sıkıntılarla uğraşmanız gerekebilir. Yaşamdan yardım ve destek olmak bu sürçte çok zordur. Ha güzel bir haber ev hayvanı alabilir, onunla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zaten bu kadar şuursuzluğu yaşadıktan sonra insandan soğuyabilirsiniz, ee sizde bir yerde haklısınız tabi. Günlük angarya işleriniz yapılması daha zor bir hale gelebilir sizler için. Kendi işiniz kurmak, bir konuda ustalaşmak içinde harika bir dönemdir aslında.

Sene boyunca Jüpiter 5.evinizde seyahat edecek. . “Havada aşk kokusu var’ şarkısını armağan ediyorum sizlere. Özellikle yalnızlar uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizlerin çok kıskanacağı ve sahipleneceği bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Bunun yanı sıra, Jüpiter'in şans, bolluk, büyüme etkilerini göstereceği diğer alanlar, size zevk veren konular, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular, riskli aktiviteler ve yatırımlara ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, işte Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz.

Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmelerde kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz.

Havadan bir şeyler kazanabilirsiniz, ödül, piyango ya da çok eğlenceli bir tatil! Eğer ki hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tamda bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler için ise fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz.

19 Aralıkta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağrılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor. İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor vb. aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak, en mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi birazda sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğini değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizde ki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir.