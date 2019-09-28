Başak – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile birçok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz. Seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerin mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte harcamalar ekstra artabilir, ipin ucunu kaçırmamaya dikkat edin, bütçenizi doğru ayarlayın, üç kuruş para yüzünden kimseyle papaz olmayın, finansal konular yüzünden stres yapmayın, sağlığınızı etkileyebilir. Parasal konularda girişeceğiniz ortaklıkların tadı hemen kaçabilir, maddi konularda hak ettiğinizi almak, değerinizin bilinmemesi gibi durumlar olabilir.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilir, bazıları akraba yanına ziyaret şeklinde hayatınıza nüksedebilir. Bazılarınız ise, kendini yazıya verebilir, tüm iletişim araçları aktif iletişim içinde olacakları oldukça yoğun bir süreç bekliyor olacak.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Dolunay'ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş Akrep burcuna giriş yapacak ve önümüzde bir ay boyunca odaklanacağınız konular, komşular, kardeşler, yakın çevre, iletişim, seyahat, eğitimle ilintili konular olacaktır. Bu bir ay, yeni bir kurs, seminer gibi bir şeye başlayabilirsiniz, bazılarınız yakın yerlere 2-3 günlük kısa gezilere katılabilirler, bazılarınız ise yeni iletişim araçları alabilirsiniz kendinize. Yakın çevreniz ile daha fazla ilgilenmeniz gereken koşullarda ön plana çıkacaktır hayatınızda.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Yeni Ay'ın konuları. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz, kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz.