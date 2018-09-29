Başak – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı para ile ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, Ekimin ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay'ın biraz gergin etkileri var, size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle free lance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir.

Size yeni iş teklifleri gelebilir. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile bir çok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz. Seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerin mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz. 24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Dolunay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Eğer ki işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak için de bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Ev alım, satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız kendi evine çıkmak için adımlar atabilir, bazılarınız ise ev arkadaşı alabilirsiniz evinize. Ama her halükarda yerleşime ait konularda genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.