Başak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar.

Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığını, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu Yeni Ay. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Yeni Ay hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilir, bazıları akraba yanına ziyaret şeklinde hayatınıza nüks edebilir. Bazılarınız ise kendini yazıya verebilir, tüm iletişim araçları aktif iletişim içinde olacakları oldukça yoğun bir süreç bekliyor olacak.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak veya verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.