Başak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte, kazançlarınızı biraz da olsa arttıracak ama diğer taraftan paranızı daha çok moda, kıyafet, tekstil, giyim kuşam, güzelleşmek adına da harcayabilirsiniz. Sizler için, sevdiğiniz insanlara güzel hediyeler vereceğiniz bir dönem başlıyor! Birazcık daha size mutluluk ve keyif verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Ya da bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Nasıl daha iyi para kazanırım sorusuna cevap arayabilir, alım satım işleriniz varsa, bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans ve mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılar da söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak içinde güzel bir süreç.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar, dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki devam eden aynı alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir.

28 Eylülde ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı para ile ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, Ekim’in ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay’ın biraz gergin etkileri var, size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir. Özellikle freelance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız da gerekebilir.