Başak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. İlişkiler ve ortaklıklar bu dolunayın ana konusu olacak. Bu alanlarda daha yaratıcı ve fedakar davranabilirsiniz. Yumuşak ve romantik atmosfer söz konusu. 15-20 gün önce başlayan işleriniz ve projeleriniz bu Dolunay ile tamamlanmaya başlar. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar da gündeme gelebilir ve değerlendirebilirsiniz.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. “Nasıl daha iyi para kazanırım?” sorusuna cevap arayabilir, alım satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak içinde güzel bir süreç. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkisi olanlar için aslında bu bir krizin işaretidir. Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, elde olmayan koşullar yüzünden aranıza türlü gerginlikler girebilir. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. İlişkilerinizi gizlilik içinde yürütebilirsiniz, kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bu yüzden özellikle günü birlik ilişkilerde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki genel olarak sağlıkla ilgili konularda özellikle bağırsaklarınız hassaslaşabilir.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 8. evinde geri gidecek. Başkalarının parası ile ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, başkalarından temin ettiğiniz maddi ihtiyaçlarınız konusunda ciddi eleştiriler alabilir hatta bu kaynaklara kısa bir süreliğine ulaşamayabilirsiniz. Bankadan çekmeyi planladığınız kredi son anda çıkmayabilir. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir. Borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecektir bu. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var, burslarda primlerde, nafakalarda, bankacılık işlerinde bir takım sorunlar çıkabilir. Büyük borçlar altına girmek için uygun bir dönem değil. Eğer bankanızda ki paranızı yatırım olarak, borsa gibi araçlarda kullanmayı düşünüyorsanız pek de risk almamanız gereken bir süreçtir bu, dikkat edin. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir.