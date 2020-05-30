Başak – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul, aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilatlar, onarım, bakım gibi işlere girişebilir. Bazılarınız ise ev alma, yer değiştirme konuları ile haşır neşir olabilir.

Fakat Mars'ın sert etkisi ile özellikle ilişkiler ve ortaklıklar ciddi stres altında olabilir. Bu dönem aile ve özel hayatı dikkatli bir şekilde ayrı tutmanız gerekebilir. Bu dönem partneriniz veya ortağınız her zamankinden daha çok panik, stresli ve gergin olabilir. 21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. 11. evinizde meydana gelecek olacak bu tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz