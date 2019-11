Başak – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, aile içi ilişkiler, tadilat gibi konularda Venüs'ten destek almaya başlıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boya, badana gibi işlere girişmek için uygun zamanlar. Aile içi olası sorunlar için de abartılı davranışlar ve tepkilere mahal verilmediği takdirde barış ortamı yaratılabilecektir. Belki de bu Venüs döneminde yeni bir geçiş planları yapıp uygulamaya koyabilirsiniz.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek içinde koşullar gayet uygundur. İş konusunda sürpriz beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeş, komşu ilişkileri, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, web sitesi, blog, internet ile ilgili işler üzerinden olacağına işaret etmekte. Komşularınız ve kardeşlerinizle ilgili her türlü konularda gireceğiniz mücadele gerektiren konularda şans sizden yana olacak. Elinizdeki ürünlerin satışı, pazarlaması, satılması konusunda motive bir şekilde hareket edebileceksiniz. Web sitenizi ve internetle ilgili projelerinizi köpürtmek için harika bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık dönemde odak noktanız ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacak. Taşınmak, evinizde tadilat, onarım gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir dönem. Ya da yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Bu süreçte hayattan ölçüyü çokta fazla kaçırmadan daha çok keyif alacağınız, daha çok neşeleneceğiniz, daha çok güleceğiniz bir süreç olacak. İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin hele ki özel hayatınızda. Herkesin peşinden koşan garip bir çapkına dönüşmeyin. Bu dönem çocuk sahibi olmak için de uygundur. Veya varsa çocuğunuzun hayatına ilişkin sizi sevindirecek gelişmelerde söz konusu olabilir.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Yeni Ay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da evinizi güzelleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz, evinize mevsimine uygun çiçekler ve bitkiler alabilir, yabancı kaynaklarda gördüğünüz yeni bir objeyi satın alabilir, evinizin pencere ve kapılarını yaptırabilir onartabilirsiniz. Bu hafta evinizde misafir pek eksik olmayacak gibi, özellikle bu misafirler şehir dışından ya da ülke dışından kimseler olabilir. Spor yapmak için pek zamanınız olmuyorsa, bunun için salonlara gitmek veya yürüyüşler yapmak için, sporu evinize taşıyabilirsiniz. Evinize yeni spor aletleri, yürüyüş bantları alabilir, sporla ilgili yayınlar, kitaplar, cdler belki de bir pilates topu alabilirsiniz.