Başak – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Yeni Ay'ın konuları olacak. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz. Kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir.

Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yöneltebilirsiniz. Enerjinizi daha kontrollü bir şekilde kullanabilir, yeni bağlantılar kurabilir, ortaklıklarla ilgilenebilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarınızı çok daha kolay organize edebilir, idare edebilirsiniz. Yalnız Mars'ın zaman zaman agresyon getireceğini de unutmamak lazım, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Partner veya ortağı alttan almakta zorlanabilirsiniz, bir süre için varsa ortağınız veya partneriniz, minik bir kaza durumu da olabilir. Eğer ki hayatınızda biri yok ise, iş adamı, ticaretle uğraşan, işletme, borsa..vb sektörlerde çalışan, biraz gergin, çabuk parlayan tipleri hayatınıza çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki olası gerginliklerin gerçekçi bir takım sebeplere dayandırmayı ihmal etmeyin, ayakları yere sağlam basmayan gerginlikler yüzünden olası tartışmalar hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.