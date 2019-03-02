Başak – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz.

5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. 6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs 9. evinize geçiş yapacak ve yıllarca bu evde seyahat edecek. Uranüs'ün geçiş yaptığı alanlarda, hayatımızın o noktası ile ilgili radikal bir çok değişime maruz kalırız, hayatımızın o ev ile ile ilgili konuları artık eskisi gibi değildir. Şartları ve düzeni önce alaşağı eder ve yeni düzene adapte olmanız için sizi zorlar. Bu geçiş sizleri geleneksel fikirlere karşı isyankar bir tavır almanıza sebep olabilir, şu ana kadar alışmış olduğunuz inanç sistemleriniz değişebilir, olayları algılayışınız farklılaşabilir. Bu transit sayesinde, hayatınızı şu an yaşadığınız yerden çok daha uzakta mesela yurt dışında kurmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda ilk defa yurt dışına çıkabilirsiniz. Yaşadığınız çağın çok ilerisinde öngörüleriniz ve düşünceleriniz oluşabilir. En ileri düzeyde, eğer haritanız buna müsait ise çantanızı sırtınıza alıp, dünyayı yeniden keşfetmek için yollara düşebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda Uranüs ve etkilerinde sıkça söz edeceğim. Eğer kişisel gezegenleriniz Boğa burcunda yer alıyor ise Uranüs'ün bu transitinden çok derin bir şekilde etkilenebilirsiniz. Yayınlatmak üzere yazılar yayınlayabilir, ilk kitabınızı yazmak için eyleme koyulabilirsiniz. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacınız çok daha artacaktır bu süreçte.

6 Mart'tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki, ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. 20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş önümüzdeki bir aylık süreçte 8. evinizde ilerleyecek, bu da borç, kredi, ödemeler, alacak ve verecek konuları, miras gibi konulara işaret etmektedir. Para özellikle yaşamınızın kilit noktasını oluşturacak, kredi çekebilir, yatırım yapmak için zaman kollayabilirsiniz. Yalnız bu bir aylık süreçte yaşamı ve hayatı daha çok kriz bölgesi gibi algılayabilirsiniz de, sürekli çözülmesi gereken sorunlar, problemlerle de uğraşmanız gerekebilir. Biraz yorulabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz.

21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. Çevrenizde ki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İlişkilerdeki olası sorunları çözmek için de Venüs'ün bu geçişi size destek olabilecektir. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. İlişkilerde romantik bir hava hakim olacaktır daha çok. Parasal konularda güzel anlaşmalar yapabilir, yurt dışı bağlantılı işler ve müşteriler karşınıza çıkabilir, karşı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve kariyerinize ilişkin konularda motivasyon, hareket, enerji ve yanında da eşantiyon olarak stres ve mücadelede getirecektir. Yöneticilerinize bol bol didişecek ama genelde mücadeleyi kazanan siz olacaksınız. İş hayatınızla ilgili daha çok efor sarf etmeniz gerekecek, mücadele vereceğiniz alan bu konular olacak.