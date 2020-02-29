Başak – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün bu yolculuğu keyifli seyahatlere, tatillere çıkmanız için size destek olacaktır. Eğer tatil için zamanınız yoksa aynı şekilde size keyif verecek bir eğitime başlayabilir, seminere katılabilirsiniz mesela! Bunun yanı sıra akrabalarınızdan, teyzenizden, kuzenlerinizden de destekler görebilirsiniz. Halkla ilişkiler, reklam, PR çalışmaları için harika bir süreçtir mesela bu! Olası mahkemeleriniz varsa güzel bir şekilde sonlanabilir, anlaşmaya varabilirsiniz.

9 Mart’ta ise burcunuzda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Neptün sert etkiler gönderse de Jüpiter ise destekleyici konumda olacak. Dolunay zamanında kendinizi sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, hayatınızda belki ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili konularda bir şeyleri netliğe kavuşturmak istiyor olabilirsiniz ama bu pek mümkün görünmüyor. Aksine ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İşler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu dönem yeni ilişkiler ve ortaklıklar için de zemin pek uygun gözükmüyor. Jüpiter desteği ile finansal açıdan rahatlama, yatırım yapma, çocuklarla ilgili konularda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi bir niyetiniz var ise bu Dolunay destekleyici olabilir. 20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Güneş önümüzdeki bir aylık süreçte 8. evinizde ilerleyecek. Bu da borç, kredi, ödemeler, alacak verecek, miras gibi konulara işaret etmektedir. Para özellikle yaşamınızın kilit noktasını oluşturacak. Kredi çekebilir, yatırım yapmak için zaman kollayabilirsiniz. Yalnız bu bir aylık süreçte yaşamı, hayatı daha çok kriz bölgesi gibi algılayabilirsiniz. Sürekli çözülmesi gereken sorunlar, problemlerle de uğraşmanız gerekebilir. Biraz yorulabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn, size aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı tanıyacak. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler, bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı! Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde “Hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle, ilişkiler ve sağlığınızı ilgilendiren konular hayatınızda önem ve ivme kazanmaya başlıyor. Daha çok çalışabilir, efor sarf edebilir, yorulabilirsiniz. İş arayanlar bu dönem bol bol görüşmelere gidebilirler. Birlikte çalıştığınız kişiler ile agresyona dikkat etmekte fayda var. Görüş ayrılıkları gerginliklere sebep olabilir. Sağlıkla ilgili de özellikle ateşli rahatsızlıklar, düşme, çarpma ve yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız.