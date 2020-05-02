Başak – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu dolunayın konuları. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. 10. evinizde geri gidecek olan Venüs, özellikle kariyerinizle ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmanız konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu dönem işinizle ilgili kadınlarla nasıl ve şekilde iletişim kuracağınıza dikkat etmelisiniz. İş ile ilgili konularda biraz tembellik yapmak isteyebilir, zamanında işleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek de uygun bir zaman değildir. Söyledikleriniz, fikirleriniz patronlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir. 13 Mayıs’t da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu süreçte özellikle yatırımlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Riskli yatırımlardan uzak durmak hatta belki riskli ekonomik hareketlerde bulunmamak sizin için daha faydalı olabilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.