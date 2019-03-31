Başak – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay banka hesapları, muhasebe konuları, borçlar, primler, ödemeler, krediler, başkalarının maddi kaynakları ile ilgili konular üzerinde etkin olacaktır. Bu hafta bankanızda, kredi kartınızda, hesaplarınızda beklenmedik sürpriz bir takım minik sorunlar meydana gelebilir, bunun yanı sıra bu hafta umduğunuz veya istediğiniz maddi olanak ve koşullara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait kazançlar, banka işlemleri, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirlerle ilgi konularda daha çok araştırma yapabileceğinize, fikir alabileceğinize bu alanlarla ilgili sözleşmelerin, anlaşmaların, imza gerektiren konuların öne çıkabileceğine işaret etmekte. Eğer ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız eğer, kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle free lance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Yalnız finansal konularla ilgili riskli girişimlerden uzak durmanızda yarar var. İş ve kariyer anlamında bir fırsat ile karşılaşabilirsiniz, yalnız değerlendirirken dikkat edin, altı boş çıkmasın. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait maddi kaynaklardan daha kolay yararlanabilecekken, ortaklaşa bir takım işleriniz var ise bu tarihe kadar gelirleriniz artabilir. Bankadan kredi çekmek için bir takım araştırmalar içine girebilirsiniz. Paranızı biraz daha sağlıkla ilgili konular, güzelleşmek, estetik gibi konulara harcarken, ilişkiler alanında ise bencillikten doğan krizlerle uğraşmanız gerekebilir. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Seyahatler zamanı başlamış olacak sizler için, yurt içi yurt dışı bir çok seyahate gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir eğitime, kursa, seminerlere katılabilir, hayata dair bilgilerinizi genişletmek isteyebilirsiniz. Keza yurt dışı, yabancılar, uluslararası ilişkiler ve işlerde de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn; aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı. Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde hayır demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli!