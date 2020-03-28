Başak – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda harika etkiler yaratacaktır. Hem parlak fikirlerinizle göz doldurabileceksiniz, hem de yöneticilerinizle aranız çok daha iyi olacak ve destekler alabileceksiniz. Bunun yanı sıra şartları daha iyi olan yeni iş teklifleri de gelebilir sizlere! Terfiler alabilir, iş yaşamının gözdesi olabilirsiniz.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Başkalarına ait kazançlar, banka işlemleri, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirlerle ilgi konularda daha çok araştırma yapabileceğinize, fikir alabileceğinize bu alanlarla ilgili sözleşmelerin, anlaşmaların, imza gerektiren konuların öne çıkabileceğine işaret etmekte. Eğer ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız eğer, kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizler için seyahatler zamanı başlamış olacak! Yurt içi yurt dışı bir çok seyahate gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir eğitime, kursa, seminerlere katılabilir, hayata dair bilgilerinizi genişletmek isteyebilirsiniz. Keza yurt dışı, yabancılar, uluslararası ilişkiler ve işlerde de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Yeni Ay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Eğer ki işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak içinde bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu Yeni Ay zamanı işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar da alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz. Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”