Başak – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ilişkiler ve ortaklaşa yapılan işler alanına doğru çevrilmeye başlıyor. Kendinizi sürekli birilerine tavsiye verirken bulabilirsiniz. İlişkilerinizde özellikle akılcı çözümler getiren genelde siz olabileceksiniz. Ortaklık teklifleri, imza gerektiren işler, sözleşmeler, anlaşmalarda gündeme gelebilir.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar seyahat edecek. Başkalarına ait maddi kaynaklardan daha kolay yararlanabilecekken, ortaklaşa bir takım işleriniz var ise bu tarihe kadar gelirleriniz artabilir. Bankadan kredi çekmek için bir takım araştırmalar içine girebilirsiniz. Paranızı biraz daha sağlıkla ilgili konular, güzelleşmek, estetik gibi konulara harcarken ilişkiler alanında ise bencillikten doğan krizlerle uğraşmanız gerekebilir. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. İçe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizin temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için, vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız 31 Mart’a kadar gökyüzü sizi destekleyici bir pozisyonda olacaktır. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Borsa gibi riskli yatarım araçları veya kumarhane gibi yerler, kısacası kısa yoldan para kazanmanız destekleyici olacaktır. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. 23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Önemli, hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise tutulmaların desteği ile bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat!