Başak – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz.

27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu tutulma ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz.

Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu tutulma zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz.