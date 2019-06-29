Başak – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Başak burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. 12. evinizde seyahat edecek olan Mars yeni girişimlere başlamak için pek desteklemez, sürekli bir engellenme hissi yaşarsınız veya girişimlerinizin önünde setler oluşur. Keza dünya size karşıymış gibi gelir, içsel sıkıntılar, içsel mücadele, ruhsal sıkıntılar üstüne sağlıkla ilgili mücadele, kendinizi hayatın gerisinde kalmış hissetme ve sürekli uyku modu Mars’ın size sunacakları arasında yer almaktadır.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte 11. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar sizleri daha sosyal, hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlarınızla daha iyi ilişkiler kurabilir, davetler, organizasyonlar, önemli bir takım etkinliklere katılabilirsiniz. Hayatınıza çok seveceğiniz ve hızlı bir şeklide kabul edebileceğiniz yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz.

8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüks ettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır. 23 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber sizleri bir geri çekilme, kendi kabuğuna dönme, sosyalleşmek istememe, dinlenme süreci bekliyor. Bu pek tabi iyimser bir yaklaşımla söylenebilecek olanlar ama asıl etkisi şu da olacaktır. Olaylar kontrolünüz altından çıkabilir, panik yapmayın, bir takım dedikodular, söylentiler, arka planda dönen oyunlar ortaya çıkabilir ve pek tabi sizleri biraz üzebilir. Yine sağlığınıza özellikle güneş yanıklarına dikkat etmekte fayda var.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkisi olanlar için aslında bu bir krizin işaretidir. Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, elde olmayan koşullar yüzünden aranıza türlü gerginlikler girebilir. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. İlişkilerinizi gizlilik içinde yürütebilirsiniz, kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bu yüzden özellikle günübirlik ilişkilerde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki genel olarak sağlıkla ilgili konularda özellikle bağırsaklarınız hassaslaşabilir.