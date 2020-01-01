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Başak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

1 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 1, 2020
Başak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
1 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın ilişkileri ve ortaklıkları ifade eden 7. evinizdeki seyahatine devam ettiği bugünü sevdiklerinizle geçirmek isteyebilirsiniz.

Ay, Satürn ve Plüton arasındaki destekleyici açının etkisiyle partnerinize, çocuklarınıza ve hobilerinize vakit ayırmak sizi mutlu edecektir. Akşam saatlerinde meydana gelecek olan Ay ve Mars etkileşimi partnerinizle ve iş ortaklarınızla ciddi konuların gündeme gelebileceğini gösteriyor. İletişimle alakalı sorunları çözerek ve yanlış anlaşılmaları düzelterek bugünü değerlendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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