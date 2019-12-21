Başak – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Gündüz saatlerinde para evinizde seyahat eden Ay, ev ve aile alanınızda seyahat eden Güneş ile destekleyici bir açı yapıyor olacak. Aileniz için para harcayabilir, aile üyelerinize hediye alabilir veya onlara maddi destekte bulunabilirsiniz.

Akşamüstü saatleri itibariyle Akrep burcuna geçiş yapan Ay, özellikle sürekli bir arada olduğunuz kadın figürleriyle kibar ve nazik bir tavırla iletişim kurmanız gerektiğini gösteriyor. Ay, Venüs ve Uranüs arasındaki zorlayıcı açı kalıbı bugün gereksiz alınganlıklara ve kırgınlıklara sebep olabilir.