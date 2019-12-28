Başak – 28 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Ay'ın günlük rutinler ve sağlık alanınızda seyahat ettiği bugün hayatınızda düzene oturtmanız gereken alanları tespit edebilir, çeki düzen verebilirsiniz.
Sağlığınızla alakalı konular gündeminizi meşgul edebilir, bugün bağışıklığınız biraz düşük olabilir. İnançlar alanınızda seyahat eden Uranüs'ün Ay ile meydana getireceği zorlayıcı görünüm bugün inançlarınızla alakalı konularda kafa karışıklığına sebep olabilir. Alışılmadık konular hakkında araştırmalar yapabilir, derin konularla kendinizi meşgul edebilirsiniz.