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Başak – 28 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 28 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2019
Başak – 28 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
28 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın günlük rutinler ve sağlık alanınızda seyahat ettiği bugün hayatınızda düzene oturtmanız gereken alanları tespit edebilir, çeki düzen verebilirsiniz.

Sağlığınızla alakalı konular gündeminizi meşgul edebilir, bugün bağışıklığınız biraz düşük olabilir. İnançlar alanınızda seyahat eden Uranüs'ün Ay ile meydana getireceği zorlayıcı görünüm bugün inançlarınızla alakalı konularda kafa karışıklığına sebep olabilir. Alışılmadık konular hakkında araştırmalar yapabilir, derin konularla kendinizi meşgul edebilirsiniz.

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