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Başak – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu

28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Eylül 28, 2020
Başak – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Kova burcundaki seyahatine devam edeceği gündüz saatlerinde sorumluluklarınız ve iş stresiniz artabilir.

Ay'ın boşlukta olacağı 10:17 ile 18:33 arasında önemli projelere başlamamanızda fayda var, Ay boşluktayken girişilen işler havada kalabilir. 18:34 itibariyle Ay, Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak ve ikili ilişkilerinize vurgu yapacak. Önümüzdeki birkaç gün yakın ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar konuları ön planda olacaktır. Mars ile Venüs arasındaki etkileşim spiritüel çalışmalar için destek sunacaktır.

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