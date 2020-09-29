Başak – 29 Eylül Salı Günlük Burç Yorumu

29 Eylül Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Balık burcundaki seyahati ciddi ilişkileriniz, evlilik hayatınız ve iş ortaklıklarınıza dikkat çekiyor.

Bugün yalnız kalmak istemeyebilirsiniz, partnerinizle duygusal paylaşımlarda bulunmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Satürn'ün bugün başlayan ileri hareketi ile aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınız konusunda daha fazla sorumluluk almanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Mars ile Venüs arasındaki etkileşimi psikolojinize iyi gelecek aktivitelerle ilgilenerek değerlendirebilirsiniz.