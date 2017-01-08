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Başak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Başak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Bir sanatsal faaliyet için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Görsel sanat dalı olabildiği gibi tiyatro ve şan dersi de almak mümkün olabilir. Diğer taraftan ruhani inançlarınızı sorgulayabilir, bu konular üzerinde düşünebilirsiniz.

Doğanın ve yeşilin yoğun olduğu diyarlara yolculuk etme hevesi duyabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür bugün gerilemeyi durduruyor ve evinizle ilgili arızaların, pürüzlerin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Ay’ın akşam saatlerindeki boşluk enerjisinde fikirlerinizi kendinize saklayıp sükunetle terapi yapacağınız saatler başlıyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!