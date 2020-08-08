Başak – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Finansal anlamda risk almak, kredi çekmek için pek de uygun bir süreç değil. Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleeri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz.

Hesapta olmayan çok ani bir ödeme ile finans dengeniz bozulabilir de ya da para kaynaklarınızın biri sekteye uğrayabilir. Her ne şekilde olursa olsun Mars ve Plüton gergin etkilere sahip fakat sizin tutumunuz, olaylara çözüm mü getireceksiniz yoksa ortalığı daha mı çok alevlendireceksiniz asıl o önem taşıyacaktır. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi hakim olacak. Dostlarınızdan destek alabilir, dostlarınızla beraber seyahat planları söz konusu olabilir. Bu hafta sizleri daha sosyal bir hata beklemekte. Organizasyonlar yapabilir, grupları bir araya getirebilirsiniz. Zaten bu hafta pek yalnız kalıp, kendinizi çok fazla dinlememenizi tavsiye ederim, her türlü sosyal aktiviteye atın kendinizi.