Başak – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkiler ve sağlığınızı ilgilendiren konular yıl sonuna kadar hayatınızda önem ve ivme kazanmaya başlıyor. Daha çok çalışabilir, efor sarf edebilir, yorulabilirsiniz.

İş arayanlar bu dönem bol bol görüşmelere gidebilirler. Birlikte çalıştığınız kişiler ile agresyona dikkat etmekte fayda var, görüş ayrılıkları gerginliklere sebep olabilir. Sağlıkla ilgili de özellikle ateşli rahatsızlıklar, düşme, çarpma, yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Aşk hayatınıza ilişkin önemli haberler alabilirsiniz. Görüşmeler gerçekleşebilir, çocuklarınızın hayatına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkileri ve özel hayatı biraz daha derinlemesine sorgulayabilir ve kendinize rota da çizebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren önemli projelerle ilgili görüşmeler de gerçekleşebilir.