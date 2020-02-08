Başak – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz varsa tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz varsa, bu hafta artık sona erebilir.

Farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. İçe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizin temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız 31 Mart’a kadar gökyüzü sizi destekleyici bir pozisyonda olacaktır. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Borsa gibi riskli yatarım araçları veya kumarhane gibi yerler, kısacası kısa yoldan para kazanmanız destekleyici olacaktır.