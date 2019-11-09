Başak – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Dolunay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Eğer işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak için de bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

Bu Dolunay, işin içinde hem Plüton hem de Satürn olduğu için önemli. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar da alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, kardeşler, komşular, yakın çevreniz ile iletişim krizleri, yanlış anlaşılmalar yüzünden sorunlar ortaya çıkabilir. Genel olarak önemli fikirlerinizi daha çok kendinize saklamanızda fayda var. Olası çıkacağınız seyahatlerde bir B planınızın olmasında fayda var.