Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 9, 2019
Başak – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
11 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, eğitim, yabancılarla ilgili konularda olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Bir de bu hafta size iyi gelecek, kendinizi iyi hisssetmenize yardımcı olacak bir seyahat organize edebilir, felsefe, din..vb konular üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapabilirsiniz.

Bu hafta biraz daha bencil olup, sizlere iyi gelen hobilerinize yönelin, kendinize zaman ayırın, kendiniz için daha çok bir şeyler yapabilirsiniz. Keza hobi sayılacak konulara yönelebilir, kursa, seminerlere de katılabilirsiniz. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgan olabilir bu hafta. Özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda iş konuları tahmin edebileceğinizden daha stresli ve gergin olabilir bu hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Uranüs yeniden Boğa burcunda!
Balık burcunda Neptünyen Yeni Ay’ın dünyaya ve Türkiye’ye etkisi