Başak – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, eğitim, yabancılarla ilgili konularda olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Bir de bu hafta size iyi gelecek, kendinizi iyi hisssetmenize yardımcı olacak bir seyahat organize edebilir, felsefe, din..vb konular üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapabilirsiniz.

Bu hafta biraz daha bencil olup, sizlere iyi gelen hobilerinize yönelin, kendinize zaman ayırın, kendiniz için daha çok bir şeyler yapabilirsiniz. Keza hobi sayılacak konulara yönelebilir, kursa, seminerlere de katılabilirsiniz. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgan olabilir bu hafta. Özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda iş konuları tahmin edebileceğinizden daha stresli ve gergin olabilir bu hafta.