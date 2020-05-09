Başak – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yöneltebilirsiniz. Enerjinizi daha kontrollü bir şekilde kullanabilir, yeni bağlantılar kurabilir, ortaklıklarla ilgilenebilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarınızı çok daha kolay organize edebilir, idare edebilirsiniz. Yalnız Mars’ın zaman zaman agresyon getireceğini de unutmamak lazım. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Partner veya ortağı alttan almakta zorlanabilirsiniz bir süre için varsa ortağınız veya partnerinizin minik bir kaza durumu da olabilir. Eğer hayatınızda biri yok ise, iş adamı, ticaretle uğraşan, işletme, borsa gibi sektörlerde çalışan, biraz gergin, çabuk parlayan tipleri hayatınıza çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki olası gerginliklerin gerçekçi bir takım sebeplere dayandırmayı ihmal etmeyin. Ayakları yere sağlam basmayan gerginlikler yüzünden olası tartışmalar hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. 10. evinizde geri gidecek olan Venüs, özellikle kariyerinizle ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmanız konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu dönem işinizle ilgili kadınlarla nasıl ve şekilde iletişim kuracağınıza dikkat etmelisiniz. İş ile ilgili konularda biraz tembellik yapmak isteyebilir, zamanında işleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek de uygun bir zaman değildir. Söyledikleriniz, fikirleriniz patronlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Bu süreçte özellikle yatırımlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Riskli yatırımlardan uzak durmak, hatta belki riski ekonomik hareketlerde bulunmamak sizin için daha faydalı olabilir.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda fikirlerinizle çok dikkat çekeceksiniz. Kariyerinize ilişkin konularda daha mantıklı kararlar verebilecek ve hareket edebileceksiniz. İşinizde yeni teknolojiler kullanabilir, bilgi alışverişeri artıyor. Kariyerinizle ilgili konularda daha hızlı aksiyon alabileceksiniz. İş arayanlar bu zaman aralığında yeni görüşmelere gidebilirler, terfi veya iş değişikliği yapmak isteyenler ise gelen teklifleri daha rasyonel bir şekilde değerlendirebilirler. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüksedebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş verenseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.