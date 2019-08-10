Başak – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadarda bu burçta seyahat edecek. Mükemmel işler çıkarmak için daha fazla efor sarf edebileceksiniz. Tam olarak yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz için rahatlıkla harekete geçebileceksiniz.

Cinsel anlamda da libidonuzun yükseleceği bu dönem. Hayata karşı daha motive, hırslı ve mücadeleci olabileceksiniz. Çabalarınızın tüm karşılığını alabileceksiniz. Yalnız kazalara, çarpmalara, yaralanmalara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Sinir sisteminiz hassas olacağından, bu dönem bol bol çevrenizdeki insanları tepeleyebilirsiniz. Yukarıda yazdığım Mars/Başak enerjisi en çok da sizleri ilgilendirmekte. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir.