Başak – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton gerginliği nedeniyle birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz.

Dostlukları pekiştirecek, güven ortamı yaratılmasını sağlayacak gelişmelerde söz konusu olabilir. Olayları veya hayatınızdaki gelişmeleri kontrol etmekte zorlanabilirsiniz, biraz akışına bırakmakta fayda var. En azından 3-5 gün kadar. Özellikle sağlığınızla ilgili bir takım konular gündemde olacak, destekler, tavsiyeler alabilir, doktorla görüşebilir, check-uptan geçebilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Yeni bir eğitime, kursa, seminerlere katılabilir, hayata dair bilgilerinizi genişletmek isteyebilirsiniz. Keza yurt dışı, yabancılar, uluslararası ilişkiler ve işlerde de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.