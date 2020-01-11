Başak – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz.

Çevrenizdeki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İlişkilerdeki olası sorunları çözmek için de Venüs'ün bu geçisi size destek olabilecektir. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. İlişkilerde daha çok romantik bir hava hakim olacaktır. Parasal konularda güzel anlaşmalar yapabilir, yurt dışı bağlantılı işler ya da müşteriler karşınıza çıkabilir, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar burçta seyahat edecek. Odaklanacağınız konular bilgi alışverişi, iletişim yoğunluğu, sözleşme, imza gerektiren konular, çalışma ortamı, sağlığınız, günlük rutin işlerinizle ilgili olacaktır. Bu süreçte mesela check-uptan geçebilirsiniz, diyetisyenle veya bir spor hocası ile görüşebilir, profesyonel destek alabilirsiniz. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Günlük yapmanız gereken aksattığınız, kulak arkası ettiğiniz işlerle daha yakından ilgilenebileceksiniz.