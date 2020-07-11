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Başak – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 11, 2020
Başak – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
13 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz, keza çocuk sahibi iseniz onunla ilgili de olabilir. Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz.

Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. Kendinizi güvence altına almadan her şeye balıklama atlamayın, riskten uzak durun. Özel hayatınızda güç uygulamamaya, karşınızdaki insanın özel alanına gereksiz yere çok fazla müdahale etmemeye özen gösterin. Hafta boyunca normalde size iyi gelen hobiler ve uğraşlarınız neler ise onlara yönelin, ruhunuzu rahatlatın, zevk aldığımız uğraş ve konulara yönelin. Libidonuz biraz artabilir, cinselliğin çok daha yoğun olduğu ilişkilere çekilebilirsiniz. Fakat hayatınızı riske atacak her türlü tehlikeli aktiviteden de uzak durun.

Burç Yorumları

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