Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 12, 2019
Başak – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
14 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

İşin özü aslında, para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. Sürpriz beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. İlişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda yanılgılar, hayal kırıklığı gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kendinizi kandırılmış, enayi yerine konmuş gibi hissedebilirsiniz veya arkanızdan iş çevriliyormuş gibi gelebilir size. Önemli konularda kesin hükümler vermeden önce, dostlarınızın görüşüne ve fikrine de önem verin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sakinleşme ve yavaşlama zamanı!
Koç burcunda T-Kareli Dolunay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkisi
Dolunay Koç burcunda: Sabrın sonu selamet!