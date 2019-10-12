Başak – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

İşin özü aslında, para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. Sürpriz beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. İlişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda yanılgılar, hayal kırıklığı gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kendinizi kandırılmış, enayi yerine konmuş gibi hissedebilirsiniz veya arkanızdan iş çevriliyormuş gibi gelebilir size. Önemli konularda kesin hükümler vermeden önce, dostlarınızın görüşüne ve fikrine de önem verin.