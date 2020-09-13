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Başak – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 13, 2020
Başak – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
14 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığını, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek bu yeni ay.

Öncelikle iyi haberle başlayalım, yeni ay hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Aşk hayatınıza ilişkin önemli haberler alabilirsiniz, görüşmeler gerçekleşebilir, çocuklarınızın hayatına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkileri ve özel hayatı biraz daha derinlemesine sorgulayabilir ve kendinize rota da çizebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren önemli projelerle ilgili görüşmeler de gerçekleşebilir.

Burç Yorumları

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