Başak – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız, partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir.

Bu dönem partner ilişkileriniz makaslanabilir, gerginlikler, soğukluklar, mesafe gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile içinde ise sağlık sorunları, baba ile ilgili problemler veya alım, satım işleriniz varsa gecikmeler söz konusu olabilir. Merkür/Neptün etkileşimi ile ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda yanılgılar, hayal kırıklığı gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kendinizi kandırılmış, enayi yerine konmuş gibi hissedebilirsiniz veya arkanızdan iş çevriliyormuş gibi gelebilir size. Önemli konularda kesin hükümler vermeden önce, dostlarınızın görüşüne ve fikrine de önem verin. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar kardeşler, komşular ve kuzenlerle olan ilişkilerde yanlış anlamalardan doğan krizler söz konusu olabilir. Özellikle bu hafta kime ne şekilde mesaj attığınıza dikkat edin, yanlış bilgiler yanlış insanların eline geçmesin.