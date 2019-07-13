Başak – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklardan yana bu hafta canınız biraz sıkılabilir, dostlarınız size biraz duygusuz gelebilir veya sizi sert bir şekilde eleştirebilirler. Bazı dostlarınızla aranız açılabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin ve kimsenin de özel hayatına karışmayın, müdahale etmeyin. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Arkadaşlarınız ve dostlarınız arasında çok önemli yardımlaşma ve destek temaları ön plana çıkabilecektir. Özellikle psikolojik anlamda birbirinize destek olmanız her an yardıma hazır olmanız gerekebilir. Eğer bir ilişkiniz var ise, bu hafta romantik planlar yapmak, mum ışığında yemek, ayı postunda şarap ya da sizin hayal gücünüz neye yetiyorsa yapmak için uygundur.

Venüs/Plüton etkileşimi ile eğer özel hayatınızda kimse yok ise bu hafta flörtler, yakınlaşmalar söz konusu olabilecektir. Özellikle arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Hayatınızda biri var ise yalnız durum biraz karışık, gereksiz gerginliklere, tartışmalardan uzak durmanızda yarar var.