Başak – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz.

Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak, bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bir düzenleme, toparlama moduna girebilirsiniz. Yer değiştirme, taşınma sık sık gündeme gelebilir, alım-satım konuları konuşulabilir. Evde baba, dede gibi eril figürlerle ilişkilerde zorlanmalar, onlara kendinizi ifade etmekte sıkıntılar ortaya çıkabilir. Evinizi bir toparlama, düzene sokma, sorumluluklarınızı hatırlama haftası!