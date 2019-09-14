Başak – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi var hafta boyunca. Bu sizin için süper önemli, çünkü Mars sizin burcunuzda ilerliyor. Bu sizin kişisel girişimlerinize hız, cesaret, özgüven katacak bir enerji olacak ama aynı zamanda bir o kadar agresif bir enerjidir. Eğer agresif tarafa yenik düşmezseniz olağanüstü başarının anahtarıdır. Özellikle kariyerinizi ilgilendiren girişimlerde.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bunları özellikle aile, gayrimenkul, evlilik, ortaklık, anlaşmalarla ilgili konularda deneyimleyebilirsiniz. Mesela gayrimenkul almak gibi bir niyetiniz var ise tapusu, iskanı gibi bir konuda kazıklanmadığınıza emin olun. Veya satacaksanız ve bir komisyoncu ile anlaşacaksanız da aynı şekilde. Aile veya evliyseniz de eş ile ilgili hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Beklediğiniz veya arzu ettiğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Parasal anlamda bir şeylere imza atacaksanız da dikkatli olmanızda fayda var. Maddeleri dikkatli okuyun, oyuna gelmeyin.