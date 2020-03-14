Başak – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ilişkiler ve ortaklaşa yapılan işler alanına doğru çevrilmeye başlıyor. Kendinizi sürekli birilerine tavsiye verirken bulabilirsiniz. İlişkilerinizde özellikle akılcı çözümler getiren genelde siz olabileceksiniz. Ortaklık teklifleri, imza gerektiren işler, sözleşmeler, anlaşmalarda gündeme gelebilir.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş önümüzdeki bir aylık süreçte 8. evinizde ilerleyecek. Bu da borç, kredi, ödemeler, alacak verecek konuları, miras gibi konulara işaret etmektedir. Para özellikle yaşamınızın kilit noktasını oluşturacak. Kredi çekebilir, yatırım yapmak için zaman kollayabilirsiniz. Yalnız bu bir aylık süreçte yaşamı ve hayatı daha çok kriz bölgesi gibi algılayabilirsiniz de. Sürekli çözülmesi gereken sorunlar, problemlerle de uğraşmanız gerekebilir. Biraz yorulabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

6. evinizde hareket edecek olan Satürn öncelikle iş ve çalışma ortamınızı düzenlemek, iş hayatında yaşayacağınız bir takım olaylarla birlikte büyümenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyimi hayatınıza katacaktır. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda büyük değişimler, dönüşümler bekliyor sizleri. Belki de ani bir kararla sektör değiştirecek farklı bir kulvarda yol almaya başlayabileceksiniz. Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla artık özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bu transit sürecinde kronik bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir, sağlığın değerini çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir takım minik dersler yaşayabilirsiniz. Bu dönem it gibi çalışıp bir türlü kendinizi gösteremeyeceğiniz ve içten içe sürekli hırslar yapıp bileneceğiniz bir dönem. Herkesten kat kat fazla çalışır, en iyi ürünleri ortaya çıkartır ama bir türlü o burnu büyük çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize yaranamazsınız. Hakkınızın yendiğinden şikayet eder durursunuz. Özellikle kalbinize, damarlarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Satürn hastalıkları kalıcıdır çünkü. Eğer işveren pozisyonundaysanız işiniz daha fena! Çalıştığınız kişilere iş yaptırmak daha zor olacaktır, hırlısı, hırsızı uğraşıp durabilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili türlü dertler, sıkıntılarla uğraşmanız gerekebilir. Yaşamdan yardım ve destek olmak bu sürçte çok zordur. Ha güzel bir haberimiz elbette var, ev hayvanı alabilir, onunla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zaten bu kadar şuursuzluğu yaşadıktan sonra insanlardan soğuyabilirsiniz, ee siz de bir yerde haklısınız tabi . Günlük angarya işleriniz yapılması daha zor bir hale gelebilir sizler için. Kendi işiniz kurmak, bir konuda ustalaşmak için de harika bir dönemdir aslında.