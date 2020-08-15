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Başak – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 15, 2020
Başak – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
17 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar gibi konular üzerine odaklanacaksınız.

Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz varsa tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz varsa, bu hafta artık sona erebilir. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. İçe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir ya da yeni anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak, kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

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