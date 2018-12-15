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Başak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Başak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Sosyal çevre ilişkileri ve aşk hayatınız arasında denge kurmanız önemli olacaktır. Riskli girişimlerden uzak durmalı, spor aktivitelerinde kendinizi çok zorlamamalısınız. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarla ilişkiler mercek altında olacak.

Eşinizden veya ortağınızdan destek görebileceğiniz, yeni ortaklık tekliflerinin olabileceği zamanlar. İlişkinizde olası sorunları çözmek için uygun bir zemin. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de para ve finans gibi konularda imzalamanız gereken önemli evraklar gündeme gelebilir. Kredi, kredi kartı, nafaka, prim, burs, sponsorluk gibi konularda sizi sevindirecek sürpriz bir gelişme söz konusu olabilir. Sizi sınırlandıran, psikolojik olarak zorlayan bir durumdan özgürleşebilir, kurtulabilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz, partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir, ortağınızla yaratıcılık gerektiren, sanatsal bir takım işlere girişebilirsiniz. Eğer ki hayatınızda biri yok ise yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Eğer ki yazım alanında yetenekleriniz var ise bu hafta ilham perileri yanınızda olabilir sürekli, yazabilir, yeni projelere başlayabilir, yeni bir kitaba başlayabilirsiniz mesela!

Burç Yorumları

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