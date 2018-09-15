Başak – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım veya satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Nasıl daha iyi para kazanırım sorusuna cevap arayabilir, alım ve satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz.

Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu olacak. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak için de güzel bir süreç. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çok da vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza dikkat edin, özellikle kalp, dolaşım sistemi, tansiyon gibi durumlara. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, hataları tolere edemeyebilirsiniz. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı isyan edebilir, bir kaşık suda fırtına kopabilirsiniz. İstifa etmeyin, kimseyi tepelemeyin, özellikle de müşterilerinizi.