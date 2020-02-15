Başak – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar da olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz.

Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Lütfen illegal her türlü şeyden uzak durun, trafikte dikkat edin, uzun yola çıkacaksınız arabanızın bakımını ve muayenesini yaptırın öyle çıkın. Hayata karşı biraz daha isyankar, asi bir tavır içinde olabilirsiniz bu hafta. Akrabalarınızla beklenmedik tartışmalar da söz konusu olabilir. Bu hafta sakinliğinizi korumanızı, düşünmeden harekete geçmemenizi tavsiye ederim. Yurt dışı, uluslararası işler, yüksek eğitim, yabancıları ilgilendiren konularda sıra dışı, sürpriz ama sizi sevindirecek bir gelişme olabileceğine işaret etmekte. Enerjinizi yabancılar, yurt dışı ile ilgili konulara, eğitime, akrabalarınıza kanalize edebilirsiniz. Mars da burcunuzda olduğundan, her zamankinden çok daha hareketli, girişken, motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yalnız minik kazalara, çarpmalara, düşmelere, kesiklere, yanıklara dikkat etmenizde fayda var.